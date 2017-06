Maradona contro Dani Alves: 'E' uno str***o'

Inizialmente era stata sua figlia Dalma a difenderlo dopo che Dani Alves aveva affermato che Messi è indubbiamente un giocatore migliore di quanto non lo sia mai sato Maradona. Ora è l'ex Pibe de Oro in persona che si scaglia contro il difensore brasiliano:

Dani Alves è uno str***o. Parla perché gioca in una zona del campo dove non si gioca a calcio. I veri terzini erano Cafù e Maicon, lui su 28 cross ne mette quattro decenti, poveretto. Se continuiamo a parlare di quest'idiota, meglio che me ne vada

A questo punto il campione argentino non ha risparmiato parole di fuoco neanche per Juan Sebastian Veron, reo di aver confezionato la prima lista di convocati dell'era Sampaoli, scagliandosi in particolare su quest'ultimo, bollato come falso, incompetente e "tappetto":