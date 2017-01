Psg: ufficiale, dal Wolfsburg arriva Draxler

E' ufficiale: Julian Draxler è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Il 23enne nazionale tedesco proveniente dal Wolfsburg, che nell'estate 2015 era stato molto vicino alla Juventus, ha firmato un contratto fino al 2021 con il club parigino che ha annunciato con grande enfasi il colpo di mercato. "Sono molto felice - commenta Draxler -. Per la prima volta nella mia carriera scoprirò un nuovo Paese, un nuovo campionato e sono molto fiero di compiere questo passo in un club che si sta affermando come un punto di riferimento in Europa e negli ultimi anni ha ingaggiato un sacco di grandi giocatori. Farò del mio meglio per aiutare il Psg a vincere nuovi trofei e a continuare a crescere".





Entusiasta anche ildel, Nasser: "L'arrivo diconferma quanto il nostro club costituisca un'attrattiva per qualunque talento in circolazione. Draxler ha tutte le qualità per ricoprire un ruolo di primo piano nei progetti della società e diventare un beniamino dei tifosi. Oltre a rilanciare ancora più in alto le nostre ambizioni".nelle casse delfiniranno circaguadagnerà