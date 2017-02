Nizza: incredibile Balotelli, torna titolare e viene espulso. Video

Incredibile Mario Balotelli. Nel giorno in cui è tornato titolare al centro dell'attacco dopo le presunte incomprensioni tattiche con l'allenatore del Nizza, Lucien Favre, Super Mario si è fatto espellere durante il match sul campo del Lorient valido per la 26a giornata di Ligue 1. Al 68', con la sua squadra in vantaggio 1-0 grazie a una rete di Cyprien al 15', Balotelli ha rimediato il cartellino rosso diretto per un presunto fallo di reazione nei confronti di Zargo Touré. Inflessibile l'arbitro, il signor Chapron, che ha mandato l'ex attaccante della Nazionale anzitempo negli spogliatoi con una decisione apparsa troppo severa. Curiosamente Balotelli era stato espulso anche nel match d'andata contro il Lorient quando aveva rimediato un doppio giallo nei minuti finali: ma in quell'occasione era stato proprio un suo gol a regalare il successo al Nizza che si era imposto 2-1.

Balotelli expulso! Pela imagem, ele faz falta e fala alguma coisa pro juiz, q mostra o cartão vermelho imediatamente pic.twitter.com/MdGPbPhmQq — Fernando Kallás (@fernandokallas) 18 febbraio 2017