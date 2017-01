Nizza: due giornate di squalifica per Balotelli

Il Nizza può tirare un moderato sospiro di sollievo. Mario Balotelli è stato infatti squalificato due giornate per un colpo proibito (un calcetto) rifilato a Lewczuk nel match con il Bordeaux di fine dicembre. Per l'attaccante ex Milan e Inter si ipotizzava inizialmente uno stop più lungo (di quattro turni) ma alla fine è prevalsa la linea morbida del giudice sportivo. L'ex bomber della Nazionale salterà dunque le sfide contro Metz e Bastia ma sarà in campo nei match col Guingamp e, soprattutto, col Monaco.

L'apporto di SuperMario è stato sicuramente positivo in questo avvio di stagione in Ligue 1 ma il Nizza ha dimostrato di saper fare a meno di lui grazie a Plea, Belhanda e Seri. Balo ha siglato comunque fin qui otto gol trascinando spesso e volentieri i rossoneri nella loro incredibile corsa in testa al campionato. Fin qui sono state sei le gare saltate dall'attaccante italiano, tutte per infortunio. Ora saliranno a otto per la squalifica.