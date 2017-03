Hanno fatto il giro del web le dichiarazioni rilasciate due giorni fa a Rmc da Mario Balotelli che, analizzando i top player presenti in Ligue 1, aveva indicato come 'fenomeni' solo Angel Di Maria e Radamel Falcao, escludendo dalla ristrettissima cerchia il capocannoniere del campionato Edinson Cavani. Le parole dell'ex bomber di Inter e Milan hanno alzato un polverone mediatico e così questa notte è arrivata la sua contro-risposta.

Attraverso un lungo post pubblicato sul profilo Instagram SuperMario attacca direttamente i giornalisti: "Ho parlato di fantastici giovani giocatori, ho parlato di razzismo, ho parlato di Italia ma l'unico argomento che i giornali sono stati in grado di riportare è stata la storia di Cavani. Siete davvero ridicoli". Balotelli entra poi nel dettaglio analizzando al meglio il suo pensiero sul Matador: "Cavani è un giocatore fantastico a lo rispetto come capocannoniere ma in Francia il tocco di palla da fenomeno ce l'hanno solo Di Maria e Falcao. E allora? Davvero non chiedetemi più altre interviste, nessuno lo faccia".