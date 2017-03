E' morto Raymond Kopa: addio a una leggenda del calcio

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Raymond Kopa: il leggendario attaccante, primo giocatore francese a vincere il Pallone d'oro nel 1958 dopo avere disputato un ottimo Mondiale con i Bleus, si è spento all'età di 85 anni. Kopa esplode nello Stade de Reims, club con cui vince due campionati francesi, nel 1953 e nel 1955. L'anno successivo trascina la sua squadra a una storica finale di Coppa dei Campioni, persa 4-3 al Parco dei Principi contro il Real Madrid: le giocate di Kopa incantano i Blancos che pochi mesi dopo decidono di acquistarlo.



Con le merenguescompie il definitivo salto di qualità conquistando per tre anni di seguito la(1957, 1958 e 1959) oltre a due campionati spagnoli. Chiusa la sua entusiasmante parentesi al Real, torna al suocon cui rivince due volte il titolo nazionale per poi ritirarsi nel 1967. Lo Stade de Reims, che attualmente milita in, ha ricordatocon un toccante messaggio pubblicato sul proprio sito ufficiale nel quale "con immensa tristezza, annuncia la scomparsa del suo presidente onorario, giocatore emblematico e leggendario. Oltre al Reims, il suo club di sempre, è il calcio mondiale che perde una delle sue più grandi stelle", si legge.