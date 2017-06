Lilla, Bielsa è il solito 'Loco': saltato il primo allenamento

Se continuano a chiamarlo 'El Loco' un motivo dovrà pur esserci. Marcelo Bielsa torna a fare parlare di sé. Il tecnico argentino non si è presentato al suo primo allenamento alla guida del Lilla, squadra di cui è da poco stato nominato nuovo allenatore. Secondo quanto riferito dal quotidiano sportivo spagnolo, ‘As’, 'El Loco' avrebbe addotto motivi personali dei quali, finora, non si è riuscito a sapere molto. Il club francese spera che Bielsa possa riuscire a risolverli al più presto e possa essere presente al secondo allenamento in programma per martedì.

Non è la prima volta che, nel corso della sua lunga carriera, l'argentino si lascia andare a questo genere di comportamenti. Sempre ‘As’, infatti, ricorda di quando lasciò l'Espanyol per andare ad allenare la nazionale argentina. Una circostanza simile a quella accaduta l'anno scorso con la Lazio quando, per disaccordi con la dirigenza biancoceleste sul mercato, decise di rinunciare ad allenare nella Capitale. Claudio Lotito, poi, scelse di affidarsi a Simone Inzaghi, il tecnico che ha riportato la Lazio in Europa al termine di una stagione da incorniciare. Difficile, sempre secondo quanto sottolinea 'As', che Bielsa possa rinunciare anche al nuovo incarico, visti gli ottimi rapporti che legano l'ex allenatore del Marsiglia al nuovo proprietario del club transalpino Gerard Lopez.