Ligue 1: tutti i verdetti, Monaco campione, Nizza ai playoff Champions

Dopo quattro anni di trionfi consecutivi, è finito il dominio incontrastato del Paris Saint-Germain sul campionato francese. Diciassette anni dopo l'ultima vittoria in Ligue 1, infatti, il Monaco di Jardim torna a festeggiare il titolo di campione di Francia con una stagione da record. La formazione del Principato chiude il proprio campionato con 95 punti, frutto di 30 meravigliose vittorie stagionali. Il dato certamente più sorprendente, però, è quello relativo al numero di reti segnate dalla compagine monegasca: ben 107! Il differenziale tra i gol fatti e quelli subiti è di +76, indice anche di una certa solidità difensiva garantita da due vecchie conoscenze della Serie A come Raggi e Glik. Solo la Juventus di Massimiliano Allegri è stata in grado di domare un Monaco capace di raggiungere addirittura le semifinali di Champions League.

Il Psg, senza Zlatan Ibrahimovic volato a vincere a Manchester, ha così dovuto abdicare dal trono ma può comunque festeggiare la qualificazione diretta alla fase a gironi della prossima edizione della coppa dalle Grandi Orecchie. Dovrà passare dal playoff, invece, il sorprendente Nizza di Mario Balotelli che, anche grazie ai gol dell'ex attaccante di Inter e Milan, ha chiuso la propria stagione al terzo posto in classifica. Il Lione, trascinato dal solito irreprensibile Alexandre Lacazette (addio quasi sicuro), finisce al quarto posto che vuol dire Europa League, precedendo Marsiglia e Bordeaux, costrette ai preliminari. Niente da fare, infine, per Lorient, Nancy e Bastia, tutte condannate alla retrocessione al termine di un'ultima giornata al cardiopalma. Al loro posto salgono in massima categoria Strasburgo, Amiens e Troyes che si è aggiudicato lo spareggio promozione-retrocessione proprio contro il Lorient.



I VERDETTI:



Campione di Francia: Monaco

Qualificate alla fase a gironi della Champions League: Monaco e Psg

Qualificata al playoff di Champions League: Nizza

Qualificata alla fase a gironi dell'Europa League: Lione

Qualificate al playoff di Europa League: Marsiglia e Bordeuax

Retrocesse: Lorient, Nancy e Bastia

Promosse in Ligue 1: Strasburgo, Amiens e Troyes