Ligue 1: tris Monaco, titolo vicino

Il Monaco resta saldamente in testa alla Ligue 1! La squadra di Jardim, che ha anche una gara da recuperare, vince 3-0 sull'ostico campo del Nancy penultimo nella 36esima giornata e sale a 86 punti, +3 sul Paris Saint Germain. I monegaschi riescono a mettersi alle spalle la cocente sconfitta in Champions League contro la Juventus e, pur senza il gioiello Mbappè e il roccioso mediano Bakayoko, tenuti in panchina, conquistano un successo fondamentale per avvicinare il titolo di campioni di Francia.

Il Monaco passa subito al 3' quando un traversone da destra di Germain, titolare in attacco al fianco di Falcao, viene deviato in maniera decisiva da Badila che inganna il proprio portiere. Prima dell'intervallo, al 40', la squadra di Jardim chiude il discorso con Bernando Silva che si inserisce in area e di testa devia in rete il perfetto cross da sinistra dello specialista dell'assist Lemar. Nel finale all'82' Mbappè prende il posto di Germain e dopo appena 4 minuti il baby fenomeno firma il servizio per Lemar che realizza il 3-0.

Nelle altre gare il Guingamp travolge 4-0 il Dijon con doppiette di Salibur e Briand e lo spinge al terz'ultimo posto, superato dal Caen che vince 1-0 a Tolosa con rete di Santini. Finisce 1-1 tra Lorient e Angers mentre il Lille crolla in casa contro il Metz, 2-0.