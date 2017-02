Ligue 1: spettacolo Monaco, manita al Metz

Vince e convince il Monaco che travolge 5-0 il Metz e allunga in vetta alla classifica di Ligue 1 dove è a +3 sul Paris St. Germain. Brilla il baby Mbappè, autore di una tripletta; doppietta per Falcao. Cade il Lione che perde 2-1 sul campo del Guingamp e vede minacciato il suo quarto posto. Crisi nera per il Lille che scivola in casa contro l'Angers, 2-1, ed è soltanto a +1 sulla zona retrocessione.

Il Metz è la vittima preferita del Monaco: dopo il 7-0 dell'andata, la squadra di Jardim si impone 5-0 allo Stade Louis II e torna solitaria in vetta alla classifica a +3 sul Paris St. Germain. Sfida in ghiaccio dopo 20 minuti: al 7' sponda di Falcao e sinistro vincente del baby Mbappè, classe 1998; al 10' centro basso di Tourè e zampata vincente col destro di Falcao; al 20' il tris è ancora di Mbappè che parte la lontano, entra in area e insacca in diagonale. Nella ripresa il Monaco dilaga: al 50' Boschilia serve in area Kylian Mbappè che scavalca il portiere in uscita e firma la sua seconda tripletta in carriera, poi al 55' la cinquina è firmata ancora da Falcao che arriva a 15 gol in campionato (non segnava così tanto da 4 anni).

Nelle altre gare il Tolosa supera 4-1 il Bastia con doppietta di Braithwaite, il Montpellier festeggia la doppietta di Mbenza nel 3-0 sul campo del Nancy, il Dijon batte 2-0 il Caen mentre il Lille, che manda in campo gli ex Ajax El Ghazi e Kishna, incassa la terza sconfitta di fila perdendo 2-1 fra le mura amiche contro l'Angers ed è soltanto a +1 sulla zona retrocessione.