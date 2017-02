Ligue 1: Psg travolgente, il Bordeaux si inchina

Tutto fin troppo semplice per il Paris Saint Germain che, nell'anticipo della 25esima giornata di Ligue 1 si sbarazza con un netto 3-0 in trasferta del Bordeaux e torna, almeno per una notte, in vetta con 55 punti insieme al Monaco (impiegato sabato col Metz). Decidono l'incontro una doppietta di Cavani e il gol di Di Maria. Il Matador sale a quota 25 reti in campionato e consolida la leadership nella classifica marcatori.





Nel tridente delspazio allschierato insieme ae Malcolm. Emery si affida a Lucas, Cavani eontenuto a riposo in panchina in vista del match di Champions di martedì con il Barcellona. Dopo appena 6 minuti ilpassa in vantaggio con una gran botta al volo di Cavani da fuori area su respinta corta di Jovanovic. Al 15' Carrasso evita il raddoppio con un miracolo sul tiro diIlci prova al 20' con una conclusione di Pallois deviata in angolo da. Ilè letale e al 40' raddoppia in contropiede con Di Maria che, liberato da Verratti, supera Carrasso con un preciso cucchiaio.A inizio ripresa è ancoraa calare il tris incrociando il destro su cross millimetrico di Di Maria. Per il Matador, sempre più capocannoniere dellasi tratta del gol numero 25 in campionato. I padroni di casa si rivedono in avanti al 64' con un colpo di testa diaddomesticato da. Il portiere delè bravo anche al 66' sul sinistro di Vada. Emery inserisce Draxler e il tedesco sfiora l'eurogol col tacco sul cross di Lucas. E' l'ultimo squillo del match: il Psg vince, torna in vetta almeno per una notte e lancia un messaggio importante al Barcellona, prossimo avversario negli ottavi di Champions. Il Bordeaux si arrende e resta quinto in classifica a quota 36 insieme a