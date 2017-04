Ligue 1: pazzo Psg, Metz piegato al 93'

Rocambolesca e pesantissima vittoria del Paris Saint Germain che, nel recupero della 31a giornata di Ligue 1, si impone 3-2 a Metz. In vantaggio 2-0 dopo 36 minuti grazie alle reti di Cavani e Matuidi, la squadra di Emery si addormenta nel finale e si fa rimontare dai gol di Jouffre (78') e Diabaté (88'). Il Psg rischia il tracollo ma al 93' trova l'incornata decisiva con Matuidi e riaggancia momentaneamente il Monaco in vetta alla classifica.



Il Paris Saint Germain conferma di attraversare un momento di forma strepitosa e stavolta è anche baciato dalla fortuna: la squadra di Emery aggiorna il proprio score che parla di 10 vittorie nelle ultime 11 gare ufficiali. L'unico, fatale passaggio a vuoto, resta quell'incredibile 1-6 incassato a Barcellona nel ritorno degli ottavi di Champions con conseguente, drammatica eliminazione. Allo stadio Saint-Symphorien, contro un Metz che invece nelle ultime tre partite di Ligue 1 ha raccolto solo un punto e che naviga pericolosamente a +5 sulla zona retrocessione, i parigini sembrano archiviare la pratica già nei primi 45 minuti, chiusi in vantaggio 2-0. A mettere lo zampino in entrambi i gol è Maxwell che firma due assist: al 33' l'esterno sinistro ex Inter, servito da Di Maria, crossa a centro area un pallone perfetto per l'incornata vincente di Cavani che timbra così il suo gol numero 30 in campionato. Il raddoppio arriva tre minuti più tardi: Maxwell premia l'inserimento di Matuidi con un bel servizio in profondità, il centrocampista non si fa pregare e trafigge Kawashima con un sinistro potente e angolato sul primo palo.



La ripresa sembra avere poca storia, anche se ilprova subito a riaprire la partita con una conclusione dal limite diche sfiora il palo. Poco dopo apprensione perche rimane a terra a seguito di un contrasto conche lo segue come un'ombra: il centrocampista della Nazionale, fortunatamente, si rialza senza problemi. Ma nel finale succede di tutto. I padroni di casa accorciano le distanze al 78' con una fantastica punizione da oltre venti metri di. Ilva in tilt e dieci minuti dopo ilpareggia: Sarr crossa dalla destra per, che bruciamandando la palla nell'angolino con una deviazione in spaccata. Da non credere quello che succede nei minuti di recupero. Al 91'sfiora il 3-2 colpendo la traversa su una punizione fotocopia di quella che aveva portato al primo gol del, ma al 93' ilriesce a vincere la partita all'ultimo assalto: traversone didalla destra e gran colpo di testa diche manda il pallone sotto l'incrocio. Incontenibile l'esultanza dei parigini: ilè riagganciato in testa alla classifica, anche se la squadra diha una partita in meno rispetto ae compagni.