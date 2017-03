Ligue 1: passo falso Nizza, pari a Nantes

Secondo pareggio consecutivo per il Nizza che viene bloccato sull'1-1 in casa del Nantes nella 30esima giornata di Ligue 1. I rossoneri salgono a 64 punti ma restano a -1 dal Paris Saint Germain e a -4 dalla capolista Monaco. La squadra di Favre va sotto per il gol di Sala al 22' ma pareggia quasi subito con Seri al 28'. In ombra e poco coinvolto Mario Balotelli, sostituito all'84' da Le Bihan.

Il Nizza frena ancora e vede allontanarsi il sogno di vincere la Ligue 1. I rossoneri incappano nel secondo pareggio consecutivo visto che, dopo il 2-2 col Caen, vengono bloccati sull'1-1 in casa del Nantes, e così restano a -1 dal Paris Saint Germain e a -4 dalla capolista Monaco, impegnate domenica. Sono i padroni di casa a passare in vantaggio al 22' con Emiliano Sala che raccoglie un cross da sinistra e col destro trafigge Cardinale. Passano solo 6 minuti e il Nizza impatta con Seri.

Nella ripresa il Nizza combina poco mentre il Nantes si rende più volte pericoloso con Iloki, Nakoulma e l'ispirato Sala, anche se Cardinale se la cava egregiamente e salva il risultato. Poco coinvolto invece Mario Balotelli, inconcludente, che all'84' viene sostituito da Le Bihan e ritorna in panchina scuotendo la testa, segno che non ha per nulla gradito il cambio.