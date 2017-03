Ligue 1: Nizza, vittoria e vetta

Il Nizza non vuole mollare il treno di testa e col successo per 1-0 in casa del Dijon nella 28esima giornata di Ligue 1 aggancia Paris Saint Germain e Monaco in vetta alla classifica con 62 punti. La squadra di Favre, reduce da due successi, si presenta col classico 4-3-3 con Balotelli al centro del tridente con Belhanda e Eysseric ma il più pericoloso è il difensore Dante che al 37' incorna di testa ma trova il salvataggio sulla linea di Bela. In avvio di ripresa Balotelli ci prova da 25 metri e trova la respinta di Reynet. Al 69' il portiere del Dijon non può nulla su Cyprien che controlla benissimo il lancio a cambiare campo di Eysseric, salta un difensore e realizza col destro. E' il gol che vale 3 punti per il Nizza.

Nelle altre gare c'è il colpo esterno dell'Angers, 3-2 in casa del Caen, finisce senza gol la gara tra Bastia e Saint Etienne, mentre si chiudono sull'1-1 Metz-Rennes e Montpellier-Guingamp.