Ligue 1: il Nizza non molla, tris al Nancy

Il Nizza continua a recitare un ruolo da assoluto protagonista in Ligue 1: la squadra di Favre batte 3-1 in rimonta il Nancy all'Allianz Riviera e si porta a -1 dalla coppia di testa formata da Psg e Monaco, con la formazione del Principato che scenderà in campo stasera contro il Dijon. Colpiti da una rete di Dalé al 26', i rossoneri pareggiano al 35' con Le Bihan. Nella ripresa ci pensa Seri con una doppietta a mettere la firma sulla vittoria.



Privo dello squalificato Balotelli e dell'infortunato Plea, il Nizza schiera al centro dell'attacco Le Bihan, di nuovo titolare in Ligue 1 dopo un anno e mezzo. Avvio shock della squadra di Favre che al 26' è sotto: sugli sviluppi di un'azione da corner, Dia mette un pallone perfetto a centro area per Dalé che da due passi non può sbagliare. Per i rossoneri è una mazzata, ma la reazione non tarda ad arrivare: Belhanda, in scivolata al limite dell'area, anticipa Pedretti e serve in profondità Le Bihan che insacca a tu per tu con N'dy Assembé. Siamo al 35' e il punteggio è di nuovo in equilibrio.



Adesso l'inerzia della gara è tutta dalla parte delche, spinto dai tifosi dell', passa in vantaggio al 51':interviene goffamente suappena dentro l'area e l'arbitroindica il dischetto del rigore. Dagli undici metrispiazzae firma il 2-1. Ilnon si arrende e va vicino al gol al 66' con una conclusione disulla qualesi salva con qualche brivido. A chiudere la partita ci pensaall'84' con un diagonale di sinistro su assist disfiora ma la palla si insacca per il 3-1che si porta ae ha la: se direttamente alla fase a gironi o passando per i preliminari lo stabiliranno le ultime cinque giornate.