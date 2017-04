Ligue 1: il Nizza frena, 1-1 a Tolosa

Dopo tre vittorie consecutive si ferma la corsa del Nizza. Nella 34esima giornata di Ligue 1 i rossoneri, con Balotelli tenuto in panchina per quasi tutta la gara, pareggiano 1-1 contro il Tolosa allo Stadium Municipal. Eysseric risponde al vantaggio dei padroni di casa di Jean. La squadra di Favre resta così al terzo posto in classifica con 74 punti, a 6 lunghezze dal Psg capolista e a 3 dal Monaco che ha però due gare in meno.

Lucien Favre lascia in panchina Balotelli ed inserisce dal primo minuto Le Bihan unica punta con Eysseric, Belhanda e Ricardo alle sue spalle. La prima occasione del match è per i rossoneri: Diop si fa rubare palla da Le Bihan che si presenta tutto solo davanti a Lafont ma calcia incredibilmente a lato. Al 17' Seri colpisce in pieno il palo su punizione. Lafont è decisivo al 22' quando respinge un altro tentativo di Le Bihan. A inizio ripresa Jean porta in vantaggio il Tolosa con un diagonale di sinistro all'altezza del dischetto. Al 59' Eysseric pareggia i conti girandosi in un fazzoletto in area e piazzando la sfera sul secondo palo col destro. Il Tolosa sfiora il 2-1 al 65' ma Cardinale è bravissimo a deviare il tiro a botta sicura di Durmaz. All'88' entra in campo Balotelli si rende protagonista con due tiri pericolosi e un’ammonizione per proteste. Nonostante il forcing, il Nizza non riesce a trovare il quarto successo di fila e abbandona forse definitivamente le speranze di titolo. Il Tolosa si porta invece a 42 punti in 11esima posizione.