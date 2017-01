Ligue 1: Nizza bloccato, solo 0-0 col Metz

Sorpresa all'Allianz Riviera dove la capolista Nizza si fa bloccare dal Metz, fanalino di coda della Ligue 1: in formazione rimaneggiata e con Balotelli squalificato, la squadra di Favre non va oltre lo 0-0 (il secondo di fila dopo quello contro il Bordeaux) e adesso vede in pericolo il primo posto solitario. Il Monaco infatti, vincendo stasera a Marsiglia contro l'Olympique di Rudi Garcia nel posticipo, aggancerebbe i rossoneri in vetta.



Con mezza squadra ai box tra infortuni, squalifiche e impegni in Coppa d'Africa, il Nizza stecca l'impegno sulla carta più facile pareggiando contro un Metz che tra Ligue 1, Coppa di Francia e Coppa di Lega aveva perso le ultime cinque trasferte senza riuscire a segnare nemmeno un gol. La squadra allenata da Philippe Hinschberger resta nuovamente a secco di reti ma stavolta torna a casa con un punto prezioso. Anzi, è il Metz a rendersi pericoloso per primo con una conclusione dal limite di Nguette che costringe Benitez a distendersi in tuffo per bloccare il pallone.





Ilnon è nella sua giornata migliore e crea la prima vera occasione solo al 41' quando, in mischia,ha la palla buona ma viene anticipato sulla linea da. Ripresa sulla stessa falsariga della prima frazione. Ilci prova ancora conche al 68' sfiora il palo con un destro a incrociare, ilreplica un minuto più tardi con un destro dai venti metri didi poco alto. Ma di gol nemmeno l'ombra, all'finisce 0-0 e i rossoneri devono fare i conti con il terzo pareggio nelle ultime quattro partite.