Ligue 1: il Monaco travolge il Nizza, il Psg non sbaglia

Prova di forza del Monaco che batte 3-0 il Nizza allo stadio Louis II, fa suo l’attesissimo derby della Costa Azzurra e vola da solo al comando della classifica di Ligue 1 staccando proprio Balotelli e compagni, ora secondi a -3 e agganciati dal Paris Saint Germain che si impone 3-1 sul campo del Dijon: per la squadra di Emery vanno a segno Lucas, Thiago Silva e Cavani. Bordeaux bloccato in casa dal Rennes, cadono Lille e Guingamp.



DIJON-PSG 1-2

Dopo la doccia gelata di sei giorni fa al Parco dei Principi contro il Monaco, il Psg non può permettersi un altro passo falso a Dijon per non perdere contatto dalla squadra di Jardim. La formazione di Emery approccia la partita nel modo giusto e passa in vantaggio al 29' con un destro di Lucas dopo una serie di batti e ribatti nati da un cross insidioso di Aurier. Passano due minuti e i padroni di casa pareggiano. Rabiot perde palla sulla trequarti e la regala a Lees Melou che, entrato in area, pesca Tavares tutto solo: destro di prima intenzione e 1-1. Il Psg fa fatica a piegare il fortino del Dijon e ci vuole un gol di Thiago Silva all'81' per togliere le castagne dal fuoco: l'ex difensore del Milan si avventa su una ribattuta di Reynet dopo un'incornata di Thiago Motta e insacca col sinistro. A chiudere i conti ci pensa il solito Cavani che, con una deviazione su tiro di Gonçalo Guedes, festeggia il suo 22esimo gol in Ligue 1 e mette il punto esclamativo sulla vittoria del Psg.



Dopo avere conquistato un punto d'oro aldomenica scorsa nel big match contro il, ilrafforza la propria candidatura nella corsa al titolo e festeggia una vittoria pesantissima contro ilin un derby dellamai così sentito. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, i monegaschi entrano in campo nella ripresa con un altro piglio e sbloccano il risultato al 47': cross dalla sinistra die perfetto colpo di testa di, lasciato tutto solo a centro area. Il gol è una mazzata per ilche non riesce a reagire:, che in trasferta quest'anno non ha ancora segnato, non punge. E ilraddoppia al 60':apre per Mendy sulla sinistra, traversone basso immediato e zampata vincente disul secondo palo. Il derby ormai ha poca storia e all'81' la squadra dichiude i conti: dopo un dialogo con l'incontenibilemette un pallone a centro area sul quale si avventa, girata di sinistro di prima intenzione e palla nell'angolino basso. Per il colombiano è il, per ilè notte fonda.