Ligue 1: il Monaco stende il Bordeaux e tenta la fuga

Il Monaco non sbaglia un colpo: la squadra di Jardim batte 2-1 il Bordeaux allo stadio Louis II, centra la sesta vittoria nelle ultime sette partite di Ligue 1 e tenta la fuga in testa alla classifica portandosi momentaneamente a +5 sul Nizza, fermato sul 2-2 dal Caen nell'anticipo, e a +6 sul Psg, di scena domani sul campo del Lorient. Di Mbappé e Moutinho i gol dei monegaschi, ai girondini non basta la rete di Rolan nei minuti finali.



Per nulla distratto dall'imminente ritorno degli ottavi di Champions contro il Manchester City, dove dovrà tentare di ribaltare l'incredibile sconfitta per 5-3 rimediata nel match d'andata in Inghilterra, il Monaco soffre per un tempo ma riesce a piegare la resistenza del Bordeaux grazie a un'ottima ripresa. Il risultato si sblocca al 68' quando, sugli sviluppi di un corner, Falcao riesce a domare un pallone servendolo a Mbappé il cui piattone destro di prima intenzione trova Carrasso impreparato.



Straordinario il gol del raddoppio che arriva sei minuti più tardi.lavora un pallone sulla destra e serve, appostato al limite dell'area: il centrocampista portoghese calcia di prima intenzione e manda il pallone sotto l'incrocio sul palo più lontano. In assoluto controllo della partita, ilrischia di rovinare tutto nel finale complice uno sciagurato disimpegno di, che all'84' si avventura in un dribbling fuori area e regala il pallone ache ringrazia e segna l'1-2 a porta vuota. Ma è solo un brivido perché ilnon ha la forza di tentare l'assalto finale. Ilvince e si prepara nel migliore dei modi alla sfida dell'anno contro il