Ligue 1: il Monaco ribalta il Dijon, il Nizza è in Champions

Il Monaco risponde al Psg, vincitore ad Angers nell'anticipo del venerdì, e batte 2-1 in rimonta il Dijon allo stadio Louis II conservando tre punti di vantaggio su Cavani e compagni: l'uomo del match è Falcao che firma il gol decisivo nel finale con una splendida punizione all'incrocio. Fa festa anche il Nizza che, vincendo 3-1 in rimonta contro il Nancy all'Allianz Riviera, centra matematicamente la qualificazione in Champions.



Monaco-Dijon 2-1

Reduce dalla trionfale trasferta di Dortmund nell'andata dei quarti di finale di Champions, il Monaco viene messo in grande difficoltà da un sorprendente Dijon che passa in vantaggio poco prima dell'intervallo. Punizione dai trenta metri di Sammaritano scodellata a centro area dove Tavares gira di testa a botta sicura: Subasic salva miracolosamente sulla linea ma nulla può sulla ribattuta di Varrault. Veemente la reazione della squadra di Jardim nel secondo tempo. A dare la scossa è un Radamel Falcao da favola. Al 69' il colombiano si incarica di battere una punizione da oltre venti metri e, complice anche una deviazione di Reynet, colpisce la traversa: sulla respinta c'è Dirar che firma l'1-1. Quasi in fotocopia la rete del 2-1: nuova punizione di Falcao, da posizione praticamente identica, ed esecuzione perfetta col pallone che finisce all'incrocio. Reynet rimane immobile e il Monaco può tirare un sospiro di sollievo riassaporarando la vetta solitaria della classifica a +3 sul Paris Saint Germain e a +4 sul Nizza.

Nizza-Nancy 3-1

Privo dello squalificato Balotelli e dell'infortunato Plea, il Nizza schiera al centro dell'attacco Le Bihan, di nuovo titolare in Ligue 1 dopo un anno e mezzo. Avvio shock della squadra di Favre che al 26' è sotto: sugli sviluppi di un'azione da corner, Dia mette un pallone perfetto a centro area per Dalé che da due passi non può sbagliare. Per i rossoneri è una mazzata, ma la reazione non tarda ad arrivare: Belhanda, in scivolata al limite dell'area, anticipa Pedretti e serve in profondità Le Bihan che insacca a tu per tu con N'dy Assembé. Siamo al 35' e il punteggio è di nuovo in equilibrio. Adesso l'inerzia della gara è tutta dalla parte del Nizza che, spinto dai tifosi dell'Allianz Riviera, passa in vantaggio al 51': Dia interviene goffamente su Dalbert appena dentro l'area e l'arbitro Lesage indica il dischetto del rigore. Dagli undici metri Seri spiazza Ndy Assembé e firma il 2-1. Il Nancy non si arrende e va vicino al gol al 66' con una conclusione di Ait-Bennasser sulla quale Cardinale si salva con qualche brivido. A chiudere la partita ci pensa Seri all'84' con un diagonale di sinistro su assist di Eysseric, Ndy Assembé sfiora ma la palla si insacca per il 3-1 Nizza che si porta a +19 sul Lione e ha la certezza aritmetica di partecipare alla prossima Champions League: se direttamente alla fase a gironi o passando per i preliminari lo stabiliranno le ultime cinque giornate.