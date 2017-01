Ligue 1: il Monaco gela il Psg al 93', il Nizza riparte

Finisce 1-1 il big match del Parco dei Principi tra Paris Saint Germain e Monaco: in vantaggio all'81' grazie a un rigore trasformato da Cavani, la squadra di Emery viene raggiunta al 93' da un sinistro velenoso di Bernardo Silva. I monegaschi si tengono stretti il punto e ora comandano la classifica di Ligue 1 a +3 sui parigini e in compagnia del Nizza che ritrova il sorriso battendo 3-1 il Guingamp all’Allianz Riviera: a segno anche Balotelli.



Beffa atroce per il Paris Saint Germain che assapora la vittoria col Monaco ma viene beffato al 93' e si deve accontentare del pari. L'attesissima sfida del Parco dei Principi si infiamma negli ultimi dieci minuti: all'80' Draxler, ancora una volta decisivo, viene strattonato in piena area da Sidibé e conquista un rigore. Sul dischetto si presenta Cavani che spiazza Subasic e porta in vantaggio la squadra di Emery brindando al suo 21esimo gol stagionale in Ligue 1.



Ilnon molla e nei minuti di recupero si scatena. Al 92'dice no a un destro di, ma un minuto più tardi si fa sorprendere da un sinistro rasoterra diche non sembra irresistibile: il portiere dei parigini non vede partire il pallone e si fa sorprendere dalla conclusione centrale del centrocampista portoghese. Finisce 1-1, ma per ilè un pareggio che profuma di impresa.