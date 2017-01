Ligue 1: Monaco da favola, poker a Marsiglia e Nizza agganciato

Notte magica per il Monaco che batte 4-1 il Marsiglia al Velodrome e aggancia in testa alla classifica il Nizza, che all'Allianz Arena non va oltre lo 0-0 contro il Metz. Ora le due squadre comandano la Ligue 1 con tre punti di vantaggio sul Paris Saint Germain. Per la squadra di Jardim segnano Lemar, Falcao e Bernardo Silva (doppietta), all'OM di Rudi Garcia non basta una rete di Rolando. Cade anche il Lione, battuto 3-2 a Caen.



Nemmeno un Marsiglia in ottima salute, reduce da una striscia di quattro vittorie di fila, riesce ad arginare l'attacco atomico del Monaco che, dopo il poker di stasera, raggiunge quota 60 reti (una media di tre a partita). Al Velodrome la squadra di Jardim è aiutata anche da un pizzico di fortuna, soprattutto nell'azione del primo gol che arriva al 15': Lemar si libera sulla sinistra e lascia partire un beffardo pallonetto che, sfiorato da Fanni, mette fuori causa Pelé. Il Marsiglia accusa il colpo e il Monaco ne approfitta raddoppiando al 21' con Falcao che, a tu per tu con Pelé dopo un rapido contropiede, non sbaglia firmando così il suo 12esimo gol stagionale in Ligue 1: solo Lacazette (15) e Cavani (18) hanno segnato più del colombiano finora.



Passata la bufera, l'Olympique reagisce e al 28' accorcia le distanze con un'incornata di Rolando (ex Napoli e Inter) su punizione di Lopez. E' il guizzo che riapre la partita ma a stroncare sul nascere le ambizioni di rimonta del Marsiglia ci pensa Bernardo Silva che al 45', su cross dalla destra di Touré, insacca con un gran colpo di testa. Il portoghese è scatenato e al 56' sigla il definitivo 4-1 con un sinistro sotto la traversa dopo una corta respinta di Pelé su conclusione di Fabinho. Il Marsiglia non ha più la forza di reagire e nell'ultima mezz'ora il Monaco amministra senza problemi godendosi il ritorno in testa alla Ligue 1 dopo 116 giorni: l'ultima volta era stata lo scorso 21 settembre, alla sesta giornata.





Dopo quattro vittorie di fila si ferma la marcia del, battuto a sorpresa dalallo stadio. Primo tempo pirotecnico con i padroni di casa che scappano sul 2-0 grazie a una rocambolesca autorete di(8') e a un rigore trasformato da(28'). La reazione della squadra diè affidata al solito: l'attaccante accorcia le distanze su rigore al 35' poi allo scadere del primo tempo, dimenticato dai difensori avversari, firma il 2-2 con un comodo colpo di testa su assist di. Ilha a disposizione tutta la ripresa per fare bottino pieno, ma non riesce a sfondare e al 61' va ancora sotto: cross die colpo di testa vincente dello scatenato