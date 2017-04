Ligue 1: Monaco corsaro ad Angers, tracollo Lione

Il Monaco risponde al Nizza vincendo 1-0 in casa dell'Angers nel primo anticipo del sabato della 32esima giornata di Ligue 1. La squadra di Jardim, reduce da quattro vittorie (cinque con quella in Coppa di Francia), conquista il bottino pieno in virtù della rete del colombiano Radamel Falcao al 61'. Con questo successo i monegaschi, che hanno una gara da recuperare, salgono a 74 punti e volano a +4 sul Nizza.

Angers-Monaco 0-1

Vittoria molto sofferta del Monaco che si impone con un risicato 1-0 sul campo dell'Angers nel primo anticipo del sabato della 32esima giornata di Ligue 1. La squadra di Jardim, reduce da cinque successi di fila tra campionato e Coppa di Francia, soffre tantissimo nel primo tempo, fatica a rendersi pericolosa e resta a galla grazie agli interventi di un perfetto Subasic. Nella ripresa il Monaco si affaccia di più in avanti e al 61' passa in vantaggio: lancio lungo di Glik per Dirar, controllo e assist al centro per Falcao che realizza col destro. Poco dopo, al 72', il portiere di casa è strepitoso a dire di no in tre occasioni filate a Germain, Lemar e all'ex capitano del Torino Glik. Al 96' arriva il fischio finale, per il Monaco è un successo pesantissimo che gli permette di volare a 74 punti, a +4 sul Nizza, con ancora una gara da recuperare.