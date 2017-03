Ligue 1: Mbappé show, tris Monaco a Caen

Non sembra avere termine il momento d'oro del Monaco che, dopo aver fatto fuori il Manchester City e aver conquistato il pass per i quarti di finale di Champions League, vince agevolmente 3-0 sul campo del Caen e conserva la vetta della Ligue 1 con 71 punti, a +6 sul Paris Saint Germain. Protagonista il 18enne fenomeno Kylian Mbappé, autore di una doppietta; in mezzo la rete del momentaneo 2-0 di Fabinho su rigore.

Il Monaco di Leonardo Jardim è un treno in corsa e non sembra aver intenzione di fermarsi. Dopo il 3-1 di mercoledì scorso al Manchester City di Guardiola per conquistare i quarti di finale di Champions League, i monegaschi vincono 3-0 sul campo del Caen nella 30esima giornata di Ligue 1 e centrano il quarto successo di fila che permette loro di consolidare il primato in classifica. Il protagonista è ancora lui, il 18enne fenomeno Kylian Mbappé: al 13' riceve in area da Germain, rientra con una finta e di sinistro trafigge il portiere in uscita per l'1-0.