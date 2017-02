Ligue 1: il Marsiglia crolla a Metz

La rincorsa verso l'Europa del Marsiglia si ferma ancora: dopo il netto successo per 5-1 contro il Montpellier, la squadra allenata da Rudi Garcia perde 1-0 sul campo del Metz nell'anticipo della 23esima giornata di Ligue 1 e resta ferma a 33 punti, a -4 dal quarto posto. Decisivo il gol di Jouffre all'82' direttamente su calcio di punizione, una rete che permette ai padroni di casa di uscire dalla zona calda e salire a 24 punti. All'OM, senza l'ex juventino Evra, infortunato, non basta il debutto dell'atteso Payet, arrivato dal West Ham in chiusura di mercato.