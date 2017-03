Ligue 1: Marsiglia quinto, Angers affondato

Il Marsiglia stende 3-0 l'Angers nell'anticipo del sabato sera della 29esima giornata di Ligue 1 grazie alla doppietta di Thauvin e alla rete di Cabella. Con questo successo la squadra di Garcia sale al quinto posto in classifica con 45 punti, meno 2 dal Lione.

L'Olympique passa in vantaggio al 9' con un sinistro angolatissimo da fuori area di Thauvin sulla punizione battuta corta da Payet. Al 20' i ragazzi di Rudi Garcia raddoppiano con Cabella che, scattato sul filo del fuorigioco su lancio dell'ispirato Payet, supera Michel e deposita la sfera in fondo alla rete. Pelé salva al 22' la porta dell'OM sul tiro a botta sicura di Ekambi. Il portiere del Marsiglia è bravissimo anche al 36' quando si oppone alla rovesciata di Ndoye. Nella ripresa i padroni di casa chiudono i conti al 77' ancora con Thauvin che non sbaglia da due passi sul tiro svirgolato di N'Jie.