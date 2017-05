Ligue 1: il Marsiglia batte il Nizza e vede l'Europa

Il Marsiglia batte 2-1 il Nizza nel posticipo della 36a giornata di Ligue 1 e si rilancia in chiave Europa. Al Velodrome la squadra di Garcia passa in vantaggio al 21', angolo di Payet, uscita a vuoto di Cardinale e colpo di testa vincente di Gomis. Al 50' arriva il pari del Nizza, bella palla in orizzontale di Baysse per Balotelli che deve solo mettere in rete a porta vuota. Il gol del definitivo 2-1 lo firma Evra con un bel colpo di testa al 66'.



Il derby della Costa Azzurra va al Marsiglia, il Nizza si arrende per 2-1. In classifica la squadra di Garcia sale al quinto posto a quota 58 punti, scavalcando il Bordeaux e conquistando momentaneamente l'ultimo posto utile per l'Europa League. Battuta d'arresto per i rossoneri che restano saldi al terzo posto ma vedono ridursi drasticamente le possibilità di agganciare il secondo posto occupato dal Psg (83 punti).

Nelle altre partite di giornata, il Lione supera il Nantes 3-2 al termine di una sfida emozionante che permette all'Olympique di blindare il quarto posto in classifica. La squadra di Bruno Génésio sale a quota 66 punti, più 7 sul Bordeaux che insegue in sesta posizione. Al Parc Olympique Lyonnais sono gli ospiti a passare in vantaggio con una rete di Rongier al 20esimo del primo tempo. Il Lione non si scompone e al 65esimo trova la rete del pareggio con il calcio di rigore di Fekir. Passano solo cinque minuti ed è Cornet a siglare il gol del 2-1 che ribalta il risultato.





Ilsi getta in attacco alla ricerca del pareggio che, puntuale, arriva conal 75esimo minuto. A chiudere i conti è ancora una voltache segna la propria doppietta personale e permette ai padroni di casa di conquistare 3 punti preziosi in ottica. Vittoria casalinga anche per ilche piega 1-0 ilcon una rete diall'80esimo minuto. Grazie a questo successo i rossoneri salgono al decimo posto in classifica, agganciando ila quota 47 a -1 dal