Ligue 1: Di Maria dà spettacolo, Psg in vetta

Prosegue l'ottimo momento del Paris Saint Germain in Ligue 1: la squadra di Emery vince 2-0 sul campo dell'Angers, centra la sesta vittoria di fila e aggancia momentaneamente in vetta alla classifica il Monaco. A regalare i tre punti alla formazione parigina è una doppietta di Di Maria, a segno al 28' su punizione e all'84' in contropiede su assist di Lucas. Risultato troppo pesante per l'Angers che avrebbe meritato qualcosa di più.



Primo tempo di grande sofferenza per il Psg che viene messo in difficoltà da un Angers ben messo in campo e coraggioso. A togliere le castagne dal fuoco ci pensa Di Maria che al 28' calcia alla perfezione un calcio piazzato: sinistro a giro e palla sotto l'incrocio dove Letellier non può arrivarci. La squadra di Moulin non si abbatte e si procura almeno due grosse occasioni per pareggiare. Al 39' N'Doye insacca da due passi su assist di Toko Ekambi, ma il gol viene annullato per un fallo precedente commesso da Diedhiou su Aurier. A metà ripresa gran colpo di testa di N'Doye sul quale Trapp si supera alzando in corner.



Nel momento più difficile, col cinismo della grande squadra, ilchiude la partita all'84' con un contropiede da manuale:dialoga cone serve in profonditàche col sinistro trafigge per la seconda voltaper il definitivo 2-0. L'si arrende e incassa il terzo ko di fila, ilsi gode una notte al comando in coabitazione con il