Ligue 1: colpaccio Bordeaux, Lille ribaltato

Tra le gare della serata del 27esimo turno di Ligue 1 spicca la spettacolare vittoria per 3-2 in rimonta del Bordeaux sul campo del Lille. I Girondini, passati in vantaggio con Vada, vengono recuperati e superati da un rigore di De Preville e da Eder. Nel finale però entra Ounas e risolve l'incontro con una doppietta: da sottolineare la sua seconda marcatura personale con un sinistro a giro sotto l'incrocio all'82'. Il Lille resta addirittura in 9 uomini nei minuti conclusivi per il doppio giallo all'indirizzo di Palmieri e di Mavuba. Con questa affermazione il Bordeaux risale in quinta posizione a 42 punti, uno in meno del Lione.

L'Angers liquida con un sonoro 3-0 il Bastia in casa grazie alla doppietta di Ekambi e al gol di Bourillon e si porta in undicesima posizione a quota 33 col Nantes. Il Rennes torna al successo battendo 1-0 il Lorient con un sinistro vincente di Sio sul primo palo al 19'. Termina, infine, senza reti Nancy-Tolosa.