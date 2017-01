Ligue 1: Cavani show, il Psg abbatte il Nantes

Edinson Cavani è sempre più il simbolo del Paris Saint Germain. Nella 21esima giornata di Ligue 1 il Matador, con una doppietta, trascina gli uomini di Emery al successo per 2-0 sul campo del Nantes e sale a quota 20 gol nella classifica marcatori. I parigini, alla terza vittoria consecutiva in campionato, agganciano per una notte il Monaco al secondo posto in graduatoria con 45 punti, e si portano a meno uno dal Nizza capolista.



I padroni di casa partono col piede sull'acceleratore e all'8' sfiorano la rete con una girata di testa di Sala che si spegne di un soffio a lato. Il Psg è letale e al 21' si porta in vantaggio con Cavani che mette dentro il perfetto rasoterra di Draxler. Sul finale di frazione il Matador è troppo altruista e cerca sul più bello l'ultimo passaggio invece di concludere agevolmente in rete.





A inizio ripresa è ancoraad impensierire la difesa delcon un tiro ribattuto sulla linea. I campioni diin carica colpiscono una traversa clamorosa conche, di testa, centra in pieno il montante. Il raddoppio arriva comunque al 65' e a siglarlo è ancora, arrivato al 20esimo gol in questo campionato. L'ex attaccante delpennella una punizione dal limite mettendo la sfera sotto l'incrocio. In pieno recupero clamorosa occasione per il tris dei parigini con un'altra traversa colpita questa volta da, sulla ribattuta si avventa Di Maria che si fa ipnotizzare da. Ilcentra comunque la terza vittoria di fila in campionato e ilè ora distante una sola lunghezza.