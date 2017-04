Ligue 1: Cavani lancia il Psg, Guingamp travolto

Il Paris Saint Germain non sbaglia, batte 4-0 il Guingamp nel posticipo della 32a giornata di Ligue 1 e sorpassa in classifica il Nizza, portandosi a -3 dalla capolista Monaco. Dopo un primo tempo complicato la squadra di Emery sblocca il risultato al 57' con Di Maria. Poi sale in cattedra Cavani che firma una doppietta in dieci minuti: primo gol al 60', raddoppio al 70'. Per il Matador i gol in campionato sono 29. Matuidi cala il poker al 91'.



Il Guingamp è messo bene in campo e nel primo tempo concede poco al Psg. L'occasione migliore capita a Cavani che al 18', su corner di Di Maria, gira di testa e manda il pallone a infrangersi sulla traversa. Il conto dei legni si pareggia a inizio ripresa quando Trapp viene graziato da Mendy, la cui conclusione colpisce il palo esterno. Scampato il pericolo, il Psg passa in vantaggio al 57': Cavani va via sulla sinistra e serve al centro Di Maria che trafigge Johnsson con uno scavetto. Tre minuti dopo l'uruguaiano fa tutto da solo: servito da Rabiot, a sua volta innescato da una magia di Verratti, evita in dribbling Kerbrat e fa centro con un perfetto destro a giro. Parigini sulle ali dell'entusiasmo e al 70' Cavani fa doppietta con un diagonale perfetto su assist di Di Maria: per il Matador, sempre più re dei bomber, i gol in campionato sono 29. Ormai non c'è più partita e al 91' Matuidi completa la festa con un sinistro da due passi su traversone basso di Lucas.



