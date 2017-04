Ligue 1: Cavani-Di Maria, il Psg non sbaglia

Missione compiuta per il Paris Saint Germain che batte 2-0 il Montpellier al Parco dei Principi e si porta momentaneamente da solo in testa alla classifica a +3 sul Monaco che tuttavia, rispetto alla formazione di Emery, ha disputato al momento due partite in meno. Le firme sul successo dei parigini sono di Cavani, che sblocca il risultato al 29' su assist di Matuidi, e di Di Maria che chiude il conto al 48' con un perfetto sinistro a giro.



Per la prima volta dall'inizio della stagione il Psg guarda tutte le altre squadre di Ligue 1 dall'alto in basso. A regalare il primato solitario alla squadra di Emery è il successo per 2-0 sul Montpellier al Parco dei Principi. Un primato, vale la pena ribadirlo, virtuale perché il Monaco - secondo a -3 - sarà impegnato nel posticipo domenicale sul campo del Lione e dovrà ancora recuperare il match casalingo contro il Saint Etienne valido per la 31esima giornata e rinviato per consentire alla squadra del Principato di giocare la finale di Coppa di Lega proprio contro i parigini.



I tre punti conquistati contro il Montpellier valgono comunque oro per Verratti e compagni, che mettono così pressione alla formazione di Jardim. A sbloccare il risultato ci pensa il solito Cavani al minuto 29: Maxwell premia l'inserimento di Matuidi che, conquistato il fondo, mette a centro area un traversone basso sul primo palo per il Matador che brucia Pokorny e scaraventa in rete col sinistro. Lo stesso Cavani al 48' è protagonista dell'azione che porta al definitivo 2-0: il Montpellier perde banalmente palla sulla trequarti e l'uruguaiano serve col tacco Di Maria che, arrivato al limite, fulmina Pionnier con un sinistro a giro dei suoi.



Gli ospiti non sfigurano ma sono troppo timidi in fase offensiva: l'occasione migliore è una traversa colpita da