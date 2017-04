Ligue 1: Balotelli trascina il Nizza, il Lione fa harakiri

Il Nizza ritrova il successo battendo 2-1 in rimonta il Bordeaux: determinante Balotelli che trasforma il rigore del pari e serve a Eysseric l'assist per il gol partita. Frenata del Lione che al Roazhon Park non va oltre l'1-1 contro un Rennes costretto a giocare in dieci dal 5' per l'espulsione di Bensebaini. La squadra di Genesio sbaglia un rigore con Lacazette, poi passa in vantaggio con Cornet. Ma nel finale il Rennes risponde con Mubele.



Nizza-Bordeaux 2-1

che, conquistata palla al limite dell'area, si incunea tra gli avversari immobili come birilli e beffa Cardinale con un sinistro potente in diagonale. La risposta del Nizza, però, non si fa attendere e al 16' i rossoneri pareggiano: Souquet sfonda in area dalla destra ed entra a contatto con Toulalan. Per l'arbitro è rigore e Balotelli lo trasforma con un destro angolato: Carrasso intuisce ma non ci arriva. Super Mario è in serata e al 27' serve un pallone illuminante al limite dell'area a Eysseric: controllo e siluro che finisce nell'angolo a mezza altezza per il 2-1 Nizza. Il ritmo del match resta molto alto anche nella seconda frazione. Il Bordeaux sfiora il pari al 56' con una deviazione da due passi di Kamano che finisce alta. I rossoneri rispondono al 64' col solito Balotelli: destro secco respinto da Carrasso, sulla ribattuta Ricardo Pereira non ci arriva. Ma l'occasione più clamorosa capita due minuti dopo ai girondini: Le Marchand sbaglia l'aggancio in area e favorisce l'intervento di Kamano che, tutto solo davanti a Cardinale, non inquadra lo specchio della porta. Finale convulso con Balotelli che rimedia un cartellino giallo per proteste. Il Nizza vince 2-1 e si porta a -1 dal Paris Saint Germain e a -4 dal Monaco. Parigini e monegaschi, però, hanno una partita in meno.



La partita si accende subito ale dopo quattro minuti ilha l'occasionissima per passare in vantaggio: in piena arearespinge con una mano una conclusione die per l'arbitro è rigore e cartellino rosso per il difensore delche, curiosamente, era stato espulso anche nel match d'andata a. Sul dischetto si presenta, ma la sua conclusione viene intuita dache si tuffa sulla sua destra e si salva con l'aiuto del palo. Ilriesce ad arrivare fino all'intervallo sullo 0-0 senza correre grossi rischi ma a inizio ripresa ilpassa:apre sulla sinistra perche mette in mezzo un traversone basso sul quale intervieneche insacca anticipando tutti sul primo palo. I padroni di casa vanno in tilt e la squadra dipotrebbe subito raddoppiare, masprecano. Al 67' ecco la prima avvisaglia per ilconche, lasciato completamente solo di battere a rete col sinistro in piena area, sfiora il palo. E all'82' ilpareggia conche, dopo essersi liberato dicon una finta, fulminacon un potente rasoterra di sinistro festeggiando il suo primo gol in. L'accusa il colpo e tre minuti dopoha sul piede la palla del clamoroso successo del, ma la sua conclusione termina sull'esterno della rete. Finisce 1-1 e per ilsono due punti persi.Nelle altre partite della giornata successi casalinghi del, che piega 2-1 l', e del Lorient che torna concretamente a sperare nella salvezza grazie al successo di misura sulfirmato: ora la squadra diè penultima in compagnia dela -1 dal. Colpo esterno delche si impone 1-0 a