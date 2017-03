Ligue 1: Balotelli sveglia il Nizza, 2-2 col Caen

Nell'anticipo della 29esima giornata di Ligue 1 il Nizza pareggia 2-2 in rimonta all'Allianz Riviera contro il Caen. Gli ospiti, passati in vantaggio nel primo tempo con Santini, raddoppiano a inizio ripresa con Karamoh. I rossoneri si svegliano e, nel giro di 5 minuti, trovano il pari grazie ai gol di Balotelli e Donis. La squadra di Favre supera il Psg e scavalca momentaneamente al secondo posto in classifica con 63 punti, 2 in meno del Monaco.





Lucienschiera il suocol 4-3-3 inserendo dal primo minuto il tridente composto daNella prima frazione i padroni di casa hanno in mano il pallino del gioco ma ilconcede pochissime opportunità chiudendo tutti gli spazi. Al 17'cerca il gol da fuori area ma trova sulla sua strada il prontissimo. Al 36' gli ospiti passano in vantaggio con un colpo di testa preciso disul cross dalla sinistra diA inizio ripresa ci si attende la risposta dele invece arriva il raddoppio delfirmato dache, al 50' in contropiede, supera con un pallonettoin uscita e poi mette dentro la sfera anticipando Dante. Tre minuti dopo bruttissimo infortunio perche cade rovinosamente a terra con il ginocchio che si curva in modo innaturale. Favre è costretto al cambio e al suo posto entra. Al minuto 71'accorcia le distanze appoggiando in rete a porta vuota la sfera su sponda di Dante. Il gol del bomber italiano carica ilche trova il pareggio al 77' con, bravo a raccogliere la respinta corta di un difensore e a beffarecon l'aiuto del palo. Nel finale i padroni di casa si gettano in avanti alla ricerca del 3-2 macolpisce di un soffio sopra la traversa il pallone messo in mezzo da Baysse. Illimita così i danni ma non riesce a tornare in vetta alla classifica portandosi al secondo posto a -2 dal Monaco. Ilsale a quota 32, +5 sulla zona retrocessione.