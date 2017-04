Ligue 1: Balotelli show, il Nizza piega il Lille

Nell'anticipo della 32esima giornata di Ligue 1 Mario Balotelli trascina il Nizza al successo per 2-1 in trasferta contro il Lille. L'ex attaccante del Milan, arrivato a 13 gol in campionato, segna la doppietta decisiva che ribalta il vantaggio iniziale dei padroni di casa siglato da Amadou. I rossoneri volano momentaneamente al secondo posto in classifica a 70 punti, uno in meno del Monaco capolista, che ha però due gare in meno.



Allo stadioi padroni di casa sbloccano il risultato alla prima vera occasione: al 14'calcia col destro su cross di, la palla sbatte su Pereira e diventa imprendibile per. Ilrisponde 3 minuti più tardi pareggiando i conti con Marioche colpisce al volo in diagonale il suggerimento di. Al 27' da un'ingenuità diha sul destro il pallone del 2-1 ma calcia centrale e il portiere rossonero si riscatta. Nel finale di frazione arriva il raddoppio dele a siglarlo è ancora Balotelli che mette dentro un tap-in ravvicinato dopo la parata di Enyeama sul tiro diRitmi più blandi nella ripresa. Ilfatica ad impensierire la difesa degli ospiti e il più pericoloso è ancora una volta Balotelli che, all'82', sfiora la tripletta personale con una punizione dal limite che si spegne di un soffio a lato sul secondo palo. Nel finale Xeka prova a sorprenderema il portiere rossonero è attento. Grazie ail, con due partite in più, sale a 70 punti, supera di due lunghezze ile si porta a -1 dal Monaco capolista.