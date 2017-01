Coppa di Lega: Psg in finale, poker al Bordeaux

Il Paris Saint Germain è la prima finalista della Coppa di Lega Francese. I ragazzi allenati da Unai Emery espugnano il Matmut Atlantique battendo con un netto 4-1 il Bordeaux. Decidono l’incontro le doppiette messe a segno da Cavani e Di Maria. Per i Girondini inutile il gol del momentaneo pareggio siglato da Rolan. L'avversaria del Psg nell'ultimo atto di Lione uscirà dalla seconda semifinale Monaco-Nancy, in programma mercoledì sera.





Dopo soli 19 minutiporta in vantaggio ilcon un sinistro che trafiggesul suo palo.si fa poi ipnotizzare dal portiere del Bordeaux dopo essersi infilato in area. Ipareggiano i conti al 32' conche riceve un assist preciso da Kamano (scattato in posizione dubbia) e piazza la sfera in fondo al sacco a porta vuota. A inizio ripresa Cavani raddoppia spedendo in porta il passaggio filtrante di Lucas. Ilfirma la doppietta personale al 74' con una zampata sotto porta dopo un colpo di testa di. Per l'ex attaccante delsi tratta del gol numero 28 in stagione. La festa dei parigini è completa all'81' quandomette dentro in diagonale il definitivo 4-1. Il Psg si aggiudica dunque il primo pass per la finale di Lione del prossimo 1 aprile e attende di scoprire quale sarà la sua avversaria tra