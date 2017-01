Coppa di Lega francese: Falcao gol, Monaco in finale

Sarà tra Paris St. Germain e Monaco la finale della Coppa di Lega francese che si giocherà a Lione il prossimo 1 aprile. I monegaschi di Jardim avanzano grazie al successo per 1-0 nella semifinale giocata allo stadio Louis II contro il Nancy: decisivo il gol del bomber colombiano Radamel Falcao nel recupero del primo tempo. Per il Monaco si tratta della prima finale dal 2001 quando perse ai supplementari col Lione.

E' il Monaco a raggiungere il Paris St. Germain nella finale di Coppa di Lega francese del prossimo 1 aprile a Lione. La squadra di Leandro Jardim, capolista in Ligue 1 con 48 punti, +2 sul Nizza, stacca il pass battendo 1-0 il Nancy nella semifinale dello Stade Louis II. I monegaschi sfiorano il vantaggio al 36' con Falcao che va in tuffo di testa ma non inquadra la porta; il colombiano si rifà al 46' quando sfrutta una clamorosa uscita a vuoto del portiere Assembe e realizza, sempre di testa, a porta vuota. A inizio ripresa il portiere ospite si riscatta deviando un destro potente di Sidibe ma non è sufficiente perchè il gol di Falcao è determinante per il risultato finale.