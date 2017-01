Coppa di Francia: il Psg ne fa 7, Draxler subito a segno

C'è anche la firma di Julian Draxler nella goleada con cui il Paris Saint Germain umilia il Bastia al Parco dei Principi e stacca il biglietto per i sedicesimi di Coppa di Francia, torneo di cui ha vinto le ultime due edizioni. Il neo acquisto, trasferitosi pochi giorni fa dal Wolfsburg, entra al 58' e segna all'89' la rete del definitivo 7-0. In precedenza erano andati in gol anche Thiago Silva, Rabiot, Nkunku, Thiago Motta, Lucas e Di Maria.



Nonostante una formazione rimaneggiata, il Psg non fa sconti e spazza via il Bastia esordendo nel migliore dei modi in Coppa di Francia. Unai Emery ha tanti motivi per sorridere, uno su tutti il gol con cui Draxler chiude i conti all'89': un delizioso pallonetto di destro su lancio in profondità di Ben Arfa, il modo migliore per presentarsi ai tifosi del Parco dei Principi. Sorride il tedesco e sorride anche Thiago Silva: è del centrale brasiliano ex Milan, infatti, l'incornata vincente su corner che al 30' sblocca il risultato. Da lì inizia il festival del gol e il Bastia è costretto suo malgrado a recitare la parte dello sparring partner. Rabiot raddoppia al 43' con un gran destro da trenta metri che sorprende Vincensini e si va al riposo sul 2-0. A inizio ripresa il giovane Nkunku firma il tris con un bel destro a incrociare dopo una lunga galoppata e - col risultato in cassaforte - c'è gloria davvero per tutti: Thiago Motta cala il poker al 57' con un colpo di testa su cross di Ben Arfa, poi Lucas si procura e trasforma il penalty del 5-0 al 63'. Prima del sigilllo finale di Draxler tocca a Di Maria iscrivere il proprio nome nel tabellino con un piattone sinistro al 77'.





Pronostici rispettati nelle altre sfide che vedevano imnpegnate squadre di: ilbatte 4-1 l', ilha la meglio sul(2-1). Vittorie esterne del(3-0 a) e del(2-0 sul campo del), mentre soffre decisamente più del previsto ilche vince solo 2-1 in casa delgrazie a una doppietta di