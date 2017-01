Coppa di Francia: Nizza eliminato, festa Marsiglia ai supplementari

Il Nizza, orfano dello squalificato Balotelli, esce di scena dalla Coppa di Francia perdendo 2-1 a Lorient nei 32esimi di finale. I rossoneri passano in vantaggio con Plea ma vengono rimontati da Aliadiere prima e da Mesloub poi. Vola invece ai 16esimi il Bordeaux che batte 1-0 il Clermont grazie ad un gol di Malcom. Passa a fatica anche il Marsiglia che sconfigge 2-1 ai supplementari il Tolosa in trasferta con doppietta di Cabella.

Al termine di un primo tempo giocato su ritmi piuttosto blandi il Nizza passa in vantaggio con un colpo di testa preciso e angolato di Plea su cross di Marcel. Nella ripresa, però, i padroni di casa si gettano in avanti e al 71' trovano il pareggio con il neo-entrato Aliadiere che evita l'uscita di Benitez e mette dentro da posizione defilata. Passano altri 5 minuti e il Lorient addirittura raddoppia con Mesloub che raccoglie un cross proveniente dalla sinistra e infila in rete il pallone del 2-1. Nonostante il forcing finale i rossoneri non trovano il 2-2 e sono costretti ad abbandonare la Coppa a testa bassa, il Lorient avanza.

Allo Stadio Municipal di Tolosa il Marsiglia passa in vantaggio a inizio ripresa con una gran conclusione di Cabella su assist di Maxime Lopez. Quest'ultimo, però, è responsabile del pareggio dei padroni di casa: suo, infatti, lo sciagurato retropassaggio per Durmaz che non può sbagliare davanti a Pelé. Si va così ai supplementari e al 94' Cabella ha la possibilità di siglare il raddoppio per l'OM ma il suo tiro sibila soltanto il palo. L'appuntamento con la doppietta personale è però rimandato per il numero 7 del Marsiglia che al 107' sigla il definitivo 2-1 con un destro sotto porta su cross basso di Alessandrini. Gli ospiti vanno così ai 16esimi, il Tolosa si arrende.

Fatica più del dovuto il Bordeaux che, contro una squadra di Ligue 2 come il Clermont Foot, ci mette 87 minuti prima di trovare il gol che vale i sedicesimi: a siglarlo è il brasiliano Malcom con un tocco a porta vuota sul traversone di Laborde. Nelle altre gare il Lens si sbarazza 2-0 del Metz grazie ai gol di Bourigeaud e Lopez, il Caen travolge 3-0 in trasferta il Sainte-Genevieve con doppietta di Rodelin e rigore di Santini mentre l'Auxerre si impone 4-2 ai supplementari sul Troyes.