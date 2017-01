Coppa di Francia: il Lione schianta il Montpellier

Il Lione schianta 5-0 il Montpellier e vola ai sedicesimi di finale della Coppa di Francia. Le reti degli uomini di Genesio portano la firma di Lacazette, Diakhaby, Fekir e Cornet (autore di una doppietta).

Il Lione parte fortissimo e dopo 4 minuti è già in vantaggio grazie a Lacazette che si gira in area con il mancino sulla punizione messa in mezzo da Valbuena. Il raddoppio arriva al 9' con Diakhaby che deve solo appoggiare in fondo al sacco il pallone perfetto servito ancora una volta da Valbuena. L'OL sfiora il tris con Hilton che si immola in due occasioni salvando sulla linea prima su Cornet (con l'aiuto del portiere Pionnier) e poi su Lacazette. La terza rete del Lione arriva comunque al 42' con Fekir che, imbeccato da Lacazette, supera agevolmente il numero 1 ospite. Nella ripresa la musica non cambia e al 71' arriva il poker siglato da Cornet che salta Pionnier in uscita. L'attaccante del Lione sigla infine la doppietta personale che vale il 5-0 conclusivo al 75' con un colpo di testa su cross di Fekir. La squadra di Genesio supera quindi il turno, il Montpellier abbandona la Coppa di Francia.