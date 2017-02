Balotelli e il volley: flirt con Tanja Grbic?

Mentre le prestazioni di Mario Balottelli col Nizza stanno calando di tono - soltanto 12 minuti nel match vinto ieri sera dai suoi contro il Saint Etienne -, tornano a crescere le sue quotazioni nei rumors di gossip. Pare infatti che Balo sia stato visto sugli spalti durante una partita di pallavolo della squadra femminile del Cannes, una delle quadre più titolate e in cui milita la bella serba Tanja Grbic.

Dopo il match delha posato per delle foto ricordo con le giocatrici, tra cui la stessache ha poi postato sul suo profilolo scatto. Già in passato si era parlato di untrae una pallavolista, la bionda, arrivata anche alqualche anno fa come ospite, e ora sono tornate di moda queste voci che vorrebbero l'ex attaccante difrequentare la serba del, formazione che ogni anno realizza uncon le foto delle proprie giocatrici.