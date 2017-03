E' Mario Balotelli l'ultima vittima degli 'scrocconi' Pio e Amedeo, protagonisti del programma "Emigratis" su Italia 1. I comici pugliesi, dopo aver intercettato Nicola Ventola a Dubai, sono andati in Costa Azzurra, a Nizza, e sono subito riusciti a convicere l'attaccante a portarli con lui. Uno spuntino, poi scherzi telefonici, shopping, con Balo che sborsa quasi 4mila euro per vestiti di marca e gioielli, e persino uno spot per fare pubblicità a un loro conoscente fruttivendolo.

L'attaccante del Nizza sta al gioco, si diverte, anche se dice: "Bad boy? No, ormai sono troppo vecchio...". E c'è pure il tempo di una dichiarazione d'amore per la maglia azzurra: "Amo la Nazionale". Un Balotelli sereno, divertito, che sta al gioco: gli manca solo un po' di continuità in campo per tornare a essere il vero Mario.