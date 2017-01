Zaza verso rientro in Italia

Simone Zaza vuole mettersi alle spalle i 6 mesi difficili al West Ham e rilanciarsi in questa suo nuova avventura al Valencia. L'attaccante lucano e carico e non vede l'ora di contribuire alla risalita del club del magnate Peter Lim. "Il Valencia è la squadra che mi ha voluto più di tutti. Sono felice di essere qui, so che Prandelli mi voleva ma anche il club", ha detto Zaza durante la presentazione.

L'ex bomber del Sassuolo parla così della fallimentare esperienza al West Ham: "Sono andato con entusiasmo ma poi tutto è andato male fin dall'inizio con il West Ham. Ho pensato che fosse il calcio adatto alle mie caratteristiche ma la colpa è solo mia. Non ci sono andato con la testa giusta, è stata un'esperienza che ho vissuto molto male". Ora volta pagina: "La cosa più importante ora è partire bene, concentrato, poi le cose vengono da sole e mettere punti in cascina".

Simone Zaza arriva al Valencia dalla Juventus in prestito oneroso fino a giugno per 2 milioni di euro con diritto di riscatto già fissato a 16 milioni più 2 di bonus: il riscatto diventa obbligatorio nel momento in cui l'attaccante raggiungerà un determinato numero di presenze ufficiali.