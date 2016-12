Valencia: Prandelli dice basta, si è dimesso

E' durata soltanto tre mesi l'avventura di Cesare Prandelli alla guida del Valencia. Il tecnico di Orzinuovi si è dimesso ufficialmente rescindendo il contratto che lo legava al club del Mestalla fino al 2018. Secondo il quotidiano 'Marca' alla base dell'addio ci sarebbero dei contrasti con la società per il mercato, col tecnico che voleva 5 giocatori esperti, tra cui Simone Zaza, e il secco "no" del club di Peter Lim a causa di problemi finanziari.





"Cesare Prandelli ha presentato questo venerdì, 30 dicembre, le sue dimissioni irrevocabili come allenatore della prima squadra. Voro Gonzalez lo sostituirà come responsabile della prima squadra", recita la nota ufficiale delche nell'ultimo anno e mezzo ha cambiato diversi tecnici, daa Garypassando pere appunto, che riprenderà in mano la squadra. Perun'altra esperienza fallimentare dopo quella col: colha totalizzato solo 6 punti sui 24 disponibili incon una sola vittoria, al debutto col, e tre pareggi.