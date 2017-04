Piquè adora il lato B di Shakira

L'amore tra Gerard Piquè e Shakira va a gonfie vele, i due sono in grande sintonia e il difensore del Barcellona non nasconde il proprio apprezzamento per il fisico della compagna. "Questa è una delle mie parti preferite del video" ha tweettato Piquè con uno stopframe dell'ultimo videoclip della popstar colombiana della hit "Black M - Comme moi" in cui lei è di spalle e si nota il suo scultoreo fondoschiena.

Un intervento social quello di Piquè che non sembra assolutamente geloso, anzi, è orgoglioso del lato B della bella moglie. Shakira, che nel videoclip mette in mostra le sue grandi doti di ballerina a suon di mosse di bacino, è insieme dal 2011 al difensore del Barcellona e la coppia ha due figli, Milan, nato il 22 gennaio 2013, e Sasha Piqué Mebarak, venuto alla luce il 29 gennaio 2015.