Neymar tifoso del Petrarca Padova

In Brasile il futsal, il calcio a 5, è una religione quasi quanto il calcio a 11, molti giocatori hanno affinato la loro tecnica giocando il cosiddetto "calcetto" e tra questi c'è sicuramente Neymar. L'asso del Barcellona è grande amico di Cleber e per questo motivo ha inviato un videomessaggio al club italiano del Petrarca Padova, società che vanta 800 gare ufficiali tra Serie A, A2, B e C1.

Il messaggio di Neymar per la squadra dell'Italian Coffeer Petrarca, attualmente in prima posizione nel campionato di C1, è subito diventato virale: "Sono qui per augurarvi buona fortuna a te Cleber e al Petrarca, spero che continuiate come state facendo, che Dio vi benedica, un abbraccio".