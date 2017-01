Manchester City: 113 milioni sul piatto per Messi

Lionel Messi andrà mai via dal Barcellona? Le possibiltà di vederlo con una maglia diversa da quella blaugrana sono minime ma dall'Inghilterra rimbalza una voce clamorosa: il Manchester City avrebbe pronta un'offerta da 100 milioni di sterline, 113 milioni di euro, per portare l'argentino alla corte di Pep Guardiola. A scriverlo è il tabloid The Sun secondo cui la proposta non è ancora stata formalizzata ma le trattative sarebbero iniziate a fine dicembre.

La nota più sorprendente è che, sempre secondo il The Sun, il Barcellona sarebbe disposto ad ascoltare quanto è il Manchester City sia disposto a mettere sul piatto anche se non è mai stato fissato un prezzo per il fuoriclasse argentino. Sembra impossibile immaginare Lionel Messi lontano dalla Catalogna ma va anche sottolineato il fatto che non è ancora stato rinnovato il contratto in scadenza a giugno 2018. In Inghilterra i tifosi del City sognano, il club vorrebbe ricostituire la coppia con Pep Guardiola che ha lanciato il Barça nella storia del calcio.