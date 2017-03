Madeira: aeroporto e statua per Cristiano Ronaldo

E' un giorno speciale sull'isola di Madeira perchè si festeggia l'eroe Cristiano Ronaldo. Come? Intitolandogli l'aeroporto. Infatti, lo scalo del luogo di nascita dell'asso del Real Madrid, è stato rinominato e da oggi si chiama "Cristiano Ronaldo". Davanti a tantissima gente, compresa la mamma, la fidanzata Georgina Rodriguez, il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa e il Primo Ministro Antonio Costa, CR7 ha detto: "Sono felice ed onorato".

Il 4 volte Pallone d'Oro ha visto dedicarsi anche una statua, con la riproduzione del suo volto, e una targa che lo certifica a eroe nazionale dopo aver vinto, con la Seleçao lusitana, il titolo di campione d'Europa la scorsa estate in Francia. Tantissima la gente accorsa all'aeroporto, l'unico dell'isola di Madeira, per acclamare il proprio eroe e concittadino, e poi per scattare un selfie e una foto ricordo a fianco della statua dedicata a Ronaldo.