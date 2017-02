Riazor scoperchiato: Deportivo-Betis rinviata

Tragedia sfiorata a La Coruna dove, a causa del maltempo, è stato scoperchiato lo stadio Riazor dove questa sera, venerdì, era in programma la sfida tra Deportivo e Betis Siviglia, anticipo della 20esima giornata della Liga spagnola. La partita è stata rinviata dopo che alcuni pezzi del tetto dell'impianto sono stati fatti precipitare sugli spalti, sul terreno di gioco e sulle vie attorno all'impianto dalla forte pioggia e dal vento che ha colpito la Galizia.



Determinante la cancellazione della partita in tempo utile perchè c'era il serio rischio che frammenti della copertura delcadessero sulle vie adiacenti l'impianto prima e dopo la gara, e in campo durante lo svolgimento del match. Le previsioni meteo infatti hanno annunciato per l'ora diabbondanti