Liga: spettacolo Barcellona, poker al Villarreal

Il Barcellona resta assolutamente in corsa per la Liga, travolge 4-1 il Villarreal al Camp Nou e sale a 84 punti, mettendo grande pressione al Real Madrid di Zidane che ha sempre una gara in meno. La squadra di Luis Enrique sblocca il risultato al 21' con Neymar che aggancia al centro dell'area in posizione dubbia un tiro-cross di Messi e insacca col destro. Il Villarreal non sta a guardare e al 32' pareggia con Bakambu che coglie impreparata la difesa, si invola palla al piede e non sbaglia a tu per tu con Ter Stegen. Al 40' gli ospiti sfiorano il raddoppio con Soldado su servizio di Soriano e poco dopo, prima di tornare negli spogliatoi per l'intervallo, arriva il 2-1 del Barça con Messi con un sinistro velenoso dal limite che viene deviato da Gaspar.

La rete della 'Pulce' spezza le gambe al Villarreal che nella ripresa sparisce. Al 69' arriva infatti il tris blaugrana firmato da Suarez che da destra entra in area e conclude con un diagonale a pelo d'erba che sorprende Asenjo. Prima di chiudere il match c'è tempo per il 4-1 firmato ancora da Messi su calcio di rigore all'82' con uno splendido cucchiaio. E' doppietta per l'argentino, sono 51 gol in stagione per lui e addirittura 102 in tutte le competizione per il tridente MSN.